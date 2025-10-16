Polizei Dortmund

POL-DO: Neubau der Polizeiwache Nord: Feierliche Grundsteinlegung auf dem Baustellengelände

Bedeutender Schritt für den Neubau der Polizeiwache Nord: Am Donnerstag (16.10.) wurde der Grundstein gelegt. An der feierlichen Zeremonie nahmen unter anderem der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange und der Minister des Innern NRW, Herbert Reul, teil.

An der Ecke Münsterstraße / Leopoldstraße entsteht auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück das Quartier Burgdorf. In dieses werden neben der Polizei auch ein großer Einzelhandel sowie weitere Mieter einziehen. Den Zuschlag für das Projekt erhielt nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren die LINIM Service GmbH. Der Einladung zur feierlichen Grundsteinlegung folgten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, der Polizei NRW, der Dortmunder Politik sowie der künftigen Mieter.

Innenminister Herbert Reul zeigte sich erfreut über das Bauprojekt: "Hier entsteht ein Haus, das Sicherheit symbolisiert, Vertrauen und Nähe schafft. Dieses Projekt ist mehr als Beton, Stahl und Glas. Es ist ein Versprechen. Ein Versprechen an die Menschen in diesem vielfältigen, lebendigen Teil Dortmunds: Wir sind da. Immer. Zuverlässig. Professionell. Und mit einem offenen Herzen, das für diese Stadt schlägt."

Mit einer Fläche von etwa 14 Quadratkilometern ist die Nordstadt einer der kleineren Stadtbezirke Dortmunds - gleichzeitig jedoch mit fast 62.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der bevölkerungsreichste. "Wo so viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, ist die Sicherheit der Menschen eines der wichtigsten Themen und ein unmittelbarer Gradmesser für die Lebensqualität in diesem Quartier. Grund genug für die Polizei Dortmund, hier einen Aufgabenschwerpunkt zu setzen. Die Sicherheit der Menschen in der Nordstadt ist seit über zehn Jahren unser behördenstrategischer Schwerpunkt. Es geht um Sicherheit für alle, unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht", erklärte Polizeipräsident Gregor Lange.

Dafür entsteht auf vier Etagen mit insgesamt fast 2.900 Quadratmetern Mietfläche eine hochmoderne und energieeffiziente Polizeiwache, die den Bedürfnissen der Einsatzkräfte gerecht wird. Das Gebäude wird über die neuesten Sicherheitsstandards, eine moderne IT-Anbindung und zeitgemäße Technik verfügen. Für die Dienstfahrzeuge entsteht außerdem eine Tiefgarage.

"Neben der weiterhin sehr guten einsatzstrategischen Lage sind die Raumaufteilungen und die neuesten Sicherheitsstandards ein Garant dafür, dass wir hier auch zukünftig den professionellen Standard unserer Arbeit weiter ausbauen können", so Gregor Lange.

In der Wache Nord sind aktuell neben dem Streifendienst auch der Schwerpunktdienst, der Einsatztrupp, der Bezirksdienst, die Jugendkontaktbeamten sowie das Regionalkommissariat (KK 35) mit der 2016 eingerichteten Ermittlungskommission Nordstadt untergebracht. Das KK 35 ermittelt u.a. bei Straßenkriminalität, Geschäfts- und Firmeneinbrüchen, Körperverletzung, Diebstahl und Betrug. Auch die Führungsstelle der Polizeiinspektion 2 wird künftig Büros in der neuen Wache beziehen. Rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen voraussichtlich im Sommer 2027 in die neue Liegenschaft ein.

