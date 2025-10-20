Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach zwei Bränden am Sonntagvormittag

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Sonntagvormittag (19.10.2025) rückten Polizei und Feuerwehr zu Bränden im Römerring und in der Senkingstraße aus.

Um 10:25 Uhr meldete die Feuerwehr, dass es auf dem Kaufland-Parkplatz brennen sollte. Eine Streifenbesatzung bemerkte bei der anschließenden Anfahrt zum Einsatzort zunächst eine Rauchentwicklung. Auf dem Parkplatz stellten die Beamten sodann ein offenes Feuer unter einem Imbisswagen fest, dessen Flammen bereits auf den Verkaufsstand übergegriffen hatten. Das Feuer wurde durch die Polizisten mittels Feuerlöscher erstickt. Kräfte der Feuerwehr übernahmen anschließend Nachlöscharbeiten.

Eine gute Stunde später, gegen 11:40 Uhr, meldete eine Zeugin mehrere brennende Altreifen auf einem Schotterparkplatz in der Senkingstraße, die im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergab sich ein Hinweis auf ein schwarzes Auto, ähnlich einem Audi A4, das nach dem Ausbruch des Feuers auf der Senkingstraße zügig in Richtung Römerring gefahren sei und an dessen Steuer ein dunkelblonder, höchstens 35 Jahre alter Mann gesessen habe.

Zusammenhänge zwischen den Bränden werden geprüft. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

