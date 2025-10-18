Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Straßenverkehrsgefährdung -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Wehrstedt (hep):

Am 16.10.2025, gegen 16:40 Uhr, soll es in der Straße Lammetal/K 315, kurz hinter Wehrstedt in Richtung Bockenem, zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Ein dunkler Pkw Mercedes befuhr die Straße Lammetal in Richtung Bockenem mit hoher Geschwindigkeit und überholte dabei einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Ein dem Mercedes entgegenkommender 72-jähriger Pkw-Führer musste sein Fahrzeug abrupt abbremsen, um eine Kollision mit dem überholenden Mercedes abzuwenden. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer im Bereich der Straße Lammetal werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, Tel. 05063/9010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell