PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Straßenverkehrsgefährdung -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Wehrstedt (hep):

Am 16.10.2025, gegen 16:40 Uhr, soll es in der Straße Lammetal/K 315, kurz hinter Wehrstedt in Richtung Bockenem, zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Ein dunkler Pkw Mercedes befuhr die Straße Lammetal in Richtung Bockenem mit hoher Geschwindigkeit und überholte dabei einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Ein dem Mercedes entgegenkommender 72-jähriger Pkw-Führer musste sein Fahrzeug abrupt abbremsen, um eine Kollision mit dem überholenden Mercedes abzuwenden. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer im Bereich der Straße Lammetal werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, Tel. 05063/9010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren