POL-HI: Unbekannte entwenden Ford Kuga im Hildesheimer Ulmenweg

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend, 16.10.2025, 17:45 Uhr, und Freitagmorgen, 17.10.2025, 09:30 Uhr, im Ulmenweg einen grauen Ford Kuga gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang eventuelle Zeugen.

Bei dem Pkw handelt es sich um ein etwa ein Jahr altes Elektrofahrzeug mit Keyless-Go-Funktion und Kennzeichen aus Diepholz (DH).

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

