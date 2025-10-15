Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsmaßnahmen zum Thema Einbruchschutz im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit rückt die Thematik Einbruchschutz wieder mehr in den Fokus. Um diesen Themenbereich bei den Bürgerinnen und Bürgern präsent zu halten, führt das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth verschiedene Präventionsmaßnahmen und -aktionen durch.

Am heutigen Tag wurden hierzu durch das PK Bad Salzdetfurth erste präventive Maßnahmen in den Gemeinden Holle und Söhlde durchgeführt. Polizeibeamtinnen und -beamte führten in Wohngebieten Fußstreifen durch, sprachen gezielt Bürgerinnen und Bürger an und verteilten themenbezogene Informationsbroschüren zum Thema Einbruchschutz. Die entgegengebrachte Resonanz war hierbei durchweg positiv.

Weitere Maßnahmen sind in Zukunft durch das PK Bad Salzdetfurth angedacht.

Um es den Einbrechern weiter schwer zu machen weist die Polizei Bad Salzdetfurth auf folgende Tipps hin:

- Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit Haus- und Wohnungstüren ab. Bedenken Sie dabei auch: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Sichern Sie Fenster und Terrassentüren möglichst immer mit hochwertigen mechanischen Sicherungseinrichtungen. Einbrechern kommt es darauf an, möglichst schnell in ein Objekt zu gelangen. Wenn Ihnen dies nicht innerhalb weniger Minuten gelingt, ergreifen sie meist die Flucht.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen, Täter kennen meist jedes Versteck.

- Rollläden sollten nur zur Nachtzeit heruntergelassen werden. Tagsüber könnten sie auf Ihre Abwesenheit hindeuten.

- Lichtquellen, die bei Abwesenheit durch Zeitschaltuhren gesteuert werden, können Täter abschrecken.

- Beauftragen Sie z.B. Nachbarn oder Freunde auf Ihr Heim aufzupassen und regelmäßig den Briefkasten zu leeren, wenn Sie länger abwesend sind.

- Rufen Sie bei verdächtigen Feststellungen oder Gefahr sofort über den Notruf 110 die Polizei.

Bürgerinnen und Bürger, die sich rund um das Thema Einbruch im Internet informieren möchten, können dies unter folgenden Links tun:

https://www.k-einbruch.de/aktuelles/

www.polizei-beratung.de (Stichwort Einbruchschutz)

Darüber hinaus kann das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth hinsichtlich der Thematik Einbruchschutz per E-Mail unter praevention@pk-bad-salzdetfurth.polizei.niedersachsen.de kontaktiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell