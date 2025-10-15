PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsmaßnahmen zum Thema Einbruchschutz im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit rückt die Thematik Einbruchschutz wieder mehr in den Fokus. Um diesen Themenbereich bei den Bürgerinnen und Bürgern präsent zu halten, führt das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth verschiedene Präventionsmaßnahmen und -aktionen durch.

Am heutigen Tag wurden hierzu durch das PK Bad Salzdetfurth erste präventive Maßnahmen in den Gemeinden Holle und Söhlde durchgeführt. Polizeibeamtinnen und -beamte führten in Wohngebieten Fußstreifen durch, sprachen gezielt Bürgerinnen und Bürger an und verteilten themenbezogene Informationsbroschüren zum Thema Einbruchschutz. Die entgegengebrachte Resonanz war hierbei durchweg positiv.

Weitere Maßnahmen sind in Zukunft durch das PK Bad Salzdetfurth angedacht.

Um es den Einbrechern weiter schwer zu machen weist die Polizei Bad Salzdetfurth auf folgende Tipps hin:

   - Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit Haus- und 
     Wohnungstüren ab. Bedenken Sie dabei auch: Gekippte Fenster sind
     offene Fenster!
   - Sichern Sie Fenster und Terrassentüren möglichst immer mit 
     hochwertigen mechanischen Sicherungseinrichtungen. Einbrechern 
     kommt es darauf an, möglichst schnell in ein Objekt zu gelangen.
     Wenn Ihnen dies nicht innerhalb weniger Minuten gelingt, 
     ergreifen sie meist die Flucht.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen, Täter kennen 
     meist jedes Versteck.
   - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit heruntergelassen werden. 
     Tagsüber könnten sie auf Ihre Abwesenheit hindeuten.
   - Lichtquellen, die bei Abwesenheit durch Zeitschaltuhren 
     gesteuert werden, können Täter abschrecken.
   - Beauftragen Sie z.B. Nachbarn oder Freunde auf Ihr Heim 
     aufzupassen und regelmäßig den Briefkasten zu leeren, wenn Sie 
     länger abwesend sind.
   - Rufen Sie bei verdächtigen Feststellungen oder Gefahr sofort 
     über den Notruf 110 die Polizei.

Bürgerinnen und Bürger, die sich rund um das Thema Einbruch im Internet informieren möchten, können dies unter folgenden Links tun:

https://www.k-einbruch.de/aktuelles/

www.polizei-beratung.de (Stichwort Einbruchschutz)

Darüber hinaus kann das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth hinsichtlich der Thematik Einbruchschutz per E-Mail unter praevention@pk-bad-salzdetfurth.polizei.niedersachsen.de kontaktiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

