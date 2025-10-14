Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei setzt Sicherheitskonzept im Bereich des Hildesheimer Hauptbahnhofs fort

Hildesheim (ots)

-Einstufung als sogenannter "gefährlicher Ort" wird fortgesetzt.

-Einsatz zusätzlicher Videoüberwachung für den Vorplatz des Bahnhofs.

-Aufklärung schwerster Straftaten und Identifizierung der Straftäter.

-Rückläufige Anzahl der Verbrechenstatbestände.

-Konsequente Umsetzung der Maßnahmen im Dreiklang von Prävention, Repression und frühzeitiger Intervention.

HILDESHEIM (jpm) Aufgrund einer Häufung teils schwerer Straftaten hat die Polizeiinspektion Hildesheim im September 2024 zunächst für ein Jahr eine Konzeption zur Gefahrenreduzierung im Umfeld des Hauptbahnhofes und angrenzender Bereiche wie dem Marienfriedhof und der Ohlendorfer Brücke in Kraft gesetzt.

Die vorgenannten Örtlichkeiten wurden auf Grundlage des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) als sogenannter "gefährlicher Ort" eingestuft. Einhergehend damit stehen der Polizei zusätzliche Eingriffsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr bzw. zur Straftatenverhütung zur Verfügung. So können Identitätsfeststellungen sowie Durchsuchungen von Personen und mitgeführten Sachen verdachtsunabhängig durchgeführt werden.

In diesem Zusammenhang wird auf die Pressemeldungen vom 27.09.2024 und 09.04.2025 (Halbjahresbilanz) verwiesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5874261

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6009124

Ab dem 30.04.2025 wurde seitens der Polizeiinspektion Hildesheim das Sicherheitskonzept durch eine zusätzliche Videoüberwachung für den Vorplatz des Bahnhofs ergänzt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6024541

Da nach wie vor Straftaten auf einem erhöhten Niveau im betroffenen Bereich festzustellen sind, wird das Sicherheitskonzept fortgesetzt und vorerst um ein Jahr verlängert.

Bis Ende September dieses Jahres haben die Einsatzkräfte verdachtsunabhängig mehr als 960 Personalienfeststellungen, über 280 Durchsuchungen und 17 Sicherstellungen durchgeführt. Hinzu kommen zahlreiche Maßnahmen im Kontext von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, wie 145 Identitätsfeststellungen, 112 Durchsuchungen und 82 Sicherstellungen. Im Rahmen der niedrigschwelligen Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte insgesamt 21 Messer auffinden und sicherstellen. Dazu leitete die Polizei Straf- bzw. Bußgeldverfahren ein. "Mit der Sicherstellung dieser gefährlichen Waffen konnten wir potenziell schwerwiegende Straftaten im Vorfeld verhindern", sagte Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim.

Darüber hinaus wurden auf Grundlage des NPOG gegen insgesamt sieben Personen längerfristige Aufenthaltsverbote verhängt. Gegenwärtig ist es vier Personen untersagt, sich für sechs Monate in dem zur Rede stehenden Bereich aufzuhalten. Bei Verstößen gegen diese Aufenthaltsverbote wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ungeachtet der erhöhten Polizeipräsenz und der damit verbundenen Maßnahmen, inklusive einer seit dem 30.04.2025 in Betrieb befindlichen Kameraüberwachung des Bahnhofsvorplatzes, ist es weiter zu Straftaten gekommen. Hierbei führen besonders Verbrechenstatbestände zu einer Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls. Diesbezüglich wurden vier Raubdelikte sowie zwei versuchte und ein vollendetes Tötungsdelikt registriert. Lediglich zu einem versuchten Raub vom 14.09.2025 dauern die Ermittlungen zur Identifizierung des Täters an. In allen anderen Fällen konnten die Tatverdächtigen ermittelt werden. Gegen acht von ihnen ordnete das Gericht anschließend Untersuchungshaft an. Weitere Details dazu können den veröffentlichten Pressemeldungen entnommen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5946926

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5993345

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6050588

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6058763

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6096805

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6117916

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6124251

"Die Implementierung unserer Sicherheitskonzeption führte zur Aufklärung schwerster Straftaten, der Identifizierung der Straftäter und insgesamt zu einer rückläufigen Anzahl der Verbrechenstatbestände. Verdrängungseffekte sind nicht feststellbar. Gerade zu den schweren Verbrechen wurde gegen die Täter Untersuchungshaft angeordnet. Unser Anspruch wird sich auch zukünftig daran ausrichten, dass sich Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt sicher fühlen. Wir setzen weiter auf konsequente Umsetzung unserer Maßnahmen im Dreiklang von Prävention, Repression und frühzeitiger Intervention.", so Leitender Polizeidirektor Michael Weiner

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell