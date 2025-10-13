PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Umfangreicher Ladendiebstahl in Alfeld - Täter flüchtig

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). Am Montagmittag zwischen 12:15 Uhr und 12:35 Uhr startete ein unbekannter Mann in einem Alfelder Discounter im Bereich Neue Wiese eine Diebestour, bei der zunächst unterschiedliche Waren in höherem dreistelligem Wert entwendet worden waren.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat die unbekannte Person den Discounter mit einem Einkaufswagen und belud diesen faktisch randvoll mit Lebensmitteln, Haushaltsutensilien und Werkzeug. Danach verließ der Mann den Discounter in unerlaubter Weise über den Eingang, ohne die Kassen passiert zu haben, und schob den Einkaufswagen zu einem auf dem Kundenparkplatz bereitgestellten Kleinwagen. Darin verstaute der Täter den größten Teil der Beute, bevor eine Angestellte des Discounters auf die Situation aufmerksam geworden war und sich auf den Parkplatz begab. Nachdem der Unbekannte bemerkt hatte, dass der Diebstahl aufgeflogen war, flüchtete er fußläufig über die angrenzenden Grünanlagen in Richtung der B3 und ließ dabei den Pkw und den größten Teil des Diebesguts zurück.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 30-40 Jahre alt, circa 175cm groß, dunkles Haar, komplett schwarz bekleidet mit weißen Sportschuhen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Alfeld unter der Tel.-Nr. 05181-80730 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Polizeikommissariat Alfeld
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

