Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei leitet nach Versammlung Ermittlungsverfahren gegen mehrere Teilnehmer ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Im Zusammenhang mit einer Versammlung unter dem Thema "Gegen Kriege", an der am 16.10.2025 etwa 25 Personen im Stadtgebiet Hildesheim teilnahmen, hat die Polizei gegen mehrere Teilnehmer Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die bei der Stadt als zuständige Behörde angezeigte Versammlung begann gegen 17:15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Nach einer Auftaktkundgebung folgte ein Aufzug über die Fußgängerzone und die Rathausstraße bis zum Marktplatz. Während des Aufzugs wurden diverse Sprechchöre skandiert. Eine Teilnehmerin und ein Teilnehmer stimmten hierbei israelfeindliche Parolen an. Einer Aufforderung seitens der Einsatzleiterin der Polizei an den Versammlungsleiter, die Teilnehmer auf einen friedlichen Verlauf hinzuweisen, kam dieser nur zum Teil nach.

Nachdem die Versammlung gegen 18:15 Uhr für beendet erklärt worden war, erfolgte eine Personalienfeststellung der Teilnehmerin und des Teilnehmers, welche die israelfeindlichen Parolen angestimmt hatten. Hierbei zeigten sich die Personen wenig kooperativ. Die männliche Person betätigte hierbei unter anderem mehrfach ein Megafon, obwohl zwei Einsatzkräfte danebenstanden und dadurch anschließend ein Piepen auf den Ohren verspürten. Darüber hinaus kam es zu Solidarisierungsaktionen anderer Versammlungsteilnehmer.

Gegen 18:30 Uhr hatten die Teilnehmer den Marktplatz verlassen.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts auf Volksverhetzung und wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurde gegen den Versammlungsleiter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da der durch die Versammlungsbehörde beschränkte Lautstärkepegel der Musik- und Redebeiträge zum Teil überschritten wurde. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim geführt.

