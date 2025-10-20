PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch - Täter flüchtig

Hildesheim (ots)

Harsum (bub) - Am Morgen des 20.10.2025, gegen 01:55 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Kaiserstraße. Mehrere unbekannte Täter warfen die Ladentür mit einem Gullydeckel ein. Anwohner wurden auf das Geschehen aufmerksam, die Täter flüchteten anschließend ohne Diebesgut in einem dunklen Fahrzeug.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 0506/985-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

