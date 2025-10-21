Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in alte Fabrik

Festnahme eines 20- und 23-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Montag (20.10.) zu einem Einbruch in eine alte Fabrik in der Pfungstädter Straße gekommen ist, konnte eine Streife des 2. Polizeireviers zwei junge Männer vorläufig festnehmen.

Gegen 17.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und informierte sie über den Vorfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich drei junge Männer Zutritt auf das Gelände und erbeuteten dort unter anderem Hinweisschilder im Wert von rund 1.000 Euro. Die sofort hinzugezogene Polizeistreife nahm vor Ort zwei junge Männer im Alter von 20 und 23 Jahren vorläufig fest. Nach der Festnahme meldete kurze Zeit später ein Zeuge eine weitere Person auf dem Gelände, die im Anschluss in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei der Person um einen Komplizen der zwei Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die zwei Festgenommenen müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

