POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in alte Fabrik
Festnahme eines 20- und 23-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Montag (20.10.) zu einem Einbruch in eine alte Fabrik in der Pfungstädter Straße gekommen ist, konnte eine Streife des 2. Polizeireviers zwei junge Männer vorläufig festnehmen.

Gegen 17.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und informierte sie über den Vorfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich drei junge Männer Zutritt auf das Gelände und erbeuteten dort unter anderem Hinweisschilder im Wert von rund 1.000 Euro. Die sofort hinzugezogene Polizeistreife nahm vor Ort zwei junge Männer im Alter von 20 und 23 Jahren vorläufig fest. Nach der Festnahme meldete kurze Zeit später ein Zeuge eine weitere Person auf dem Gelände, die im Anschluss in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei der Person um einen Komplizen der zwei Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die zwei Festgenommenen müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

  • 20.10.2025 – 14:57

    POL-DA: Rimbach: Diebstahl aus Auto/Polizei sucht Zeugen

    Rimbach (ots) - In der Nacht zum Montag (20.10.) kam es zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der Vorfall ereignete sich im Brehmergartenweg, wo sich Kriminelle Zugang zu einem VW Caddy verschafften. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine Tasche samt persönlichen Dokumenten und mehrere Brillen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:52

    POL-DA: Bürstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Sporttasche entwendet

    Bürstadt (ots) - In der Nacht zum Montag (20.10.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines Hyundai ein, der in der Boxheimerhofstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Sporttasche samt Inhalt. Das Kriminalkommissariat in Heppenheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der ...

    mehr
