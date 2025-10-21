PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Auto zerkratzt/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Ein auf dem Schotterparkplatz gegenüber der Pestalozzistraße 20a abgestellter grauer Mercedes wurde in der Zeit zwischen Sonntagabend (19.10.), 19.00 Uhr und Montagmorgen (20.10.), 9.00 Uhr, von Unbekannten auf der Beifahrerseite zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Die Polizeistation Wald-Michelbach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06207/94050 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

