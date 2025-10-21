Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei führt Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Sicherheit durch

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montag (20.10.) führte die Polizeistation Mörfelden-Walldorf gemeinsam mit dem Ordnungsamt Mörfelden-Walldorf umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit sowie der Kontrolle von Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr.

Die Maßnahmen erfolgten zunächst auf der Bundesstraße 486 im Bereich Mönchbruch sowie anschließend auf der Kreisstraße 152, mit dem Ziel, Unfallrisiken zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu stärken.

Insgesamt wurden 107 Fahrzeuge und 184 Personen kontrolliert. Bei den Geschwindigkeitsmessungen wurden 254 Fahrzeuge erfasst, wovon 36 zu schnell unterwegs waren. Die gemessenen Spitzenwerte lagen bei 105 km/h auf der B486 (erlaubt 70 km/h) sowie 107 km/h auf der K152 (erlaubt 80 km/h).

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte Verstöße gegen das Verkehrsrecht fest, darunter einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Handyverstoß sowie 19 Gurtverstöße.

