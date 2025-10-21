Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet

Heppenheim (ots)

Am Montag (20.10.), gegen 15.00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Karlstraße die Fensterscheibe eines geparkten Autos ein. Aus dem grauen VW entwendete der Täter anschließend eine Handtasche samt Geld sowie persönlichen Dokumenten und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

