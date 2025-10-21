PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet

Heppenheim (ots)

Am Montag (20.10.), gegen 15.00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Karlstraße die Fensterscheibe eines geparkten Autos ein. Aus dem grauen VW entwendete der Täter anschließend eine Handtasche samt Geld sowie persönlichen Dokumenten und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 11:09

    POL-DA: Michelstadt: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen

    Michelstadt (ots) - Nach einem Einbruch hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Montag (20.10.), in der Zeit zwischen 15.00 und 15.20 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über eine Tür in die Räume in einem Wohnhaus in der Waldstraße ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:28

    POL-DA: Wald-Michelbach: Auto zerkratzt/Zeugen gesucht

    Wald-Michelbach (ots) - Ein auf dem Schotterparkplatz gegenüber der Pestalozzistraße 20a abgestellter grauer Mercedes wurde in der Zeit zwischen Sonntagabend (19.10.), 19.00 Uhr und Montagmorgen (20.10.), 9.00 Uhr, von Unbekannten auf der Beifahrerseite zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizeistation Wald-Michelbach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren