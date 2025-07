Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom 11.07.-13.07.2025

Koblenz (ots)

Einbruchsdiebstahl in Wohnwagen:

In der Nacht vom 11.07.-12.07. kam es in Kastellaun in der Benzstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Wohnanhänger. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis, Bestechung durch Angehörige:

Am Nachmittag des 12.07. kam es in Laubach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein nicht zugelassenes Fahrzeug bewegt wurde und anschließend mit dem Carport des angrenzenden Nachbarn kollidierte. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zwischenzeitlich traf der Vater des Unfallverursachers ein und versuchte den eingesetzten Kräften einen 50 Euro-Schein zuzustecken. Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und gegen dessen Vater ein Strafverfahren wegen Bestechung eingeleitet.

Hilflose Person auf Wanderweg:

Am Abend des 12.07. teilte eine junge Frau via Notruf mit, dass sie sich in hilfloser Lage auf einem Wanderweg in der Gemarkung Bell/Wohnroth befindet. Nach eingegangener Meldung riss die Verbindung zu der Frau ab. Durch den Einsatz starker Kräfte der Polizei, sowie des Polizeihubschraubers konnte die junge Frau zügig aufgefunden und umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Der jungen Frau geht es den Umständen entsprechend gut.

