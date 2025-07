POL-PDKO: Gebäudebrand in Boppard

Mülheim-Kärlich (ots) - Am Donnerstag, den 10.07.2025 kam es im Bereich der Kurfürstenstraße in Mülheim-Kärlich zu einem Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. An der Unfallstelle konnte anhand von mehreren unabhängigen Verkehrsunfallzeugen ermittelt werden, dass der Unfallverursacher die Kurfürstenstraße in absteigender Richtung befuhr. ...

