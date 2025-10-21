Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Breuberg: Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Breuberg (ots)

Zwischen Montag (20.10.), 14:00 Uhr und Dienstag (21.10.) 12:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen BMW X1, der in der Kreuzfeldstraße parkte. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Höchst melden. Telefon: 06163 / 9410.

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Schubert, PSt. Höchst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell