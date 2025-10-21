Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Dunkler Jeep entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Erzhausen (ots)

Kriminelle hatten es zwischen Montagabend (20.10.) etwa 20.00 Uhr und Dienstagmorgen (21.10.) etwa 8.30 Uhr auf einen Jeep im Friedhofsweg abgesehen.

Vermutlich überwanden sie mit Hilfe technischer Geräte den Schließmechanismus des dunklen Fahrzeugs, wodurch sie ins Innere gelangten. Sie flüchteten mit dem am Fahrbahnrand geparkten und dem Kennzeichen DA-SV 2608 versehenen Auto in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Friedhofsweg aufgefallen sind oder die das Auto gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell