POL-HH: 251020-6. Vermisstenfahndung nach 28-Jährigem aus Hamburg-Neugraben-Fischbek

  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 18.10.2025

Ort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Cuxhavener Straße

Seit vergangenen Samstag wird der 28-jährige Ruben Lennart Benthin aus einer Wohngruppe im Stadtteil Neugraben-Fischbek vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Foto nach ihm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Der Vermisste verließ am Samstag seine Wohngruppe und seitdem ist sein Aufenthalt unbekannt. Der 28-Jährige ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und dürfte der Witterung nicht entsprechend gekleidet.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden geführt haben, erließ eine Richterin einen Beschluss zur öffentlichen Fahndung nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

   - 189 cm groß
   - schlanke Statur
   - krause, schwarze Harre und Vollbart

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, können Sie sich auch direkt beim polizeilichen Notruf 110 melden.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

