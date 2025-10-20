Polizei Hamburg

POL-HH: 251020-5. Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.10.2025, 13:16 Uhr

Tatort: Hamburg-Bergedorf, Weidenbaumsweg

Nachdem es am vergangenen Samstagmittag durch einen noch Unbekannten im Stadtteil Bergedorf zu einem sexuellen Übergriff auf ein zehnjähriges Mädchen gekommen sein soll, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge sprach ein unbekannter Mann das Kind an einer Bushaltestelle im Weidenbaumsweg an und berührte die Zehnjährige hierbei unvermittelt in mutmaßlich sexueller Absicht.

Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Wiesnerring.

Im Verlauf wurde eine Passantin auf das Mädchen aufmerksam und begleitete es zunächst nach Hause. Dort informierte die Mutter die Polizei.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 65 Jahre alt - circa 165 bis 170 cm groß - hellbraune Haare - faltiges Gesicht - dickliche Statur

Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell