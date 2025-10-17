Polizei Hamburg

POL-HH: 251017-1. Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.10.2025, 05:18 Uhr

Unfallort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee/Schmuggelstieg

Heute Morgen kam es kurz vor der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 56 Jahre alten Radfahrer, infolge derer dieser lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen eines Verkehrsunfall-Teams (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge befuhr der 56-Jährige mit seinem Fahrrad den Schmuggelstieg in Richtung stadteinwärts. Trotz Rotlicht zeigender Ampel soll er an der Einmündung auf die Langenhorner Chaussee gefahren sein, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem aus Sicht des Radfahrers von rechts kommenden Pkw Hyundai eines 37-Jährigen kam.

Der Radfahrer erlitt unter anderem lebensbedrohliche Kopfverletzungen, eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn unter Begleitung eines Notarztes zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist weiterhin kritisch.

Das VUT übernahm die Unfallaufnahme vor Ort und wurde hierbei durch einen Sachverständigen unterstützt. Zudem kamen auch ein 3D-Scanner und eine Drohne zum Einsatz.

Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Langenhorner Chaussee zwischen Am Ochsenzoll und Stockflethweg bis circa 10:20 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung des Autofahrers.

Die Ermittlungen werden im Weiteren durch die Verkehrsdirektion Ost (VD 3) geführt.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell