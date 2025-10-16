Polizei Hamburg

POL-HH: 251016-4. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Lohbrügge



Zeit: seit 14.10.2025, 17:00 Uhr

Ort: Hamburg-Lohbrügge

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 14-jährigen Sophie Trübner und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte das Mädchen am Dienstagnachmittag eine Freundin am Hamburger Hauptbahnhof abholen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Da die Polizei eine Gefährdung für die Jugendliche nicht ausschließen kann und die bisherigen Such- sowie Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben, wird nun öffentlich nach der Vermissten gesucht. Diese wird wie folgt beschrieben:

- 170 bis 175 cm groß - schlank - dunkelblonde oder schwarze Haare - vermutlich bekleidet mit einer hellblauen Jeans, einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke und schwarz-weißen Sneakern

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 173) führt die Maßnahmen. Den Beamtinnen und Beamten liegen Hinweise vor, dass sich die Jugendliche zurzeit in Schleswig-Holstein, konkret Flensburg oder Itzehoe, aufhalten könnte.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

