PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannte Täter entwenden hochwertiges Fahrzeug +++ Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug +++ Verkehrsunfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannte Täter entwenden hochwertiges Fahrzeug, Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg, Montag, 08.09.2025, 22:00 Uhr bis Dienstag, 09.09.2025, 06:00 Uhr

(sn)In der Nacht auf Dienstag haben Diebe in Bad Homburg v. d. Höhe ein Fahrzeug entwendet. Der Besitzer hatte sein blaues Mercedes C 200 Cabriolet am Montagabend im Gluckensteinweg in seiner Einfahrt abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug ging, fehlte von diesem jede Spur. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-SL 1708" angebracht waren. Auffallend ist ein Aufkleber hinten rechts neben der Kennzeichenhalterung. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat oder zum Verbleib des PKW nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06171 - 2712-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug,

Neu-Anspach, Parkplatz Waldschwimmbad, Dienstag, 09.09.2025, 06:30 Uhr bis 14:45 Uhr

(sn)Unbekannte Täter beschädigten ein auf dem Parkplatz des Waldschwimmbad in Neu-Anspach abgestelltes Fahrzeug. Die Geschädigte stellte ihren schwarzen Seat Ibiza am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug gegen 14:45 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass drei der vier Reifen durch Anbringen von Krähenfüßen beschädigt worden waren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise oder Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer 06081 - 9208-0 entgegen.

3. Verkehrsunfallflucht,

Schmitten im Taunus, Seelenberger Straße 1, Sonntag, 07.09.2025, 21:15 Uhr bis Dienstag, 09.09.2025, 14:00 Uhr

(sn)Zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag beschädigte ein unbekannter Fahrer ein auf einem Supermarktparkplatz geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch die Geschädigte wurde ihr Fahrzeug, ein schwarzer Opel Corsa, am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr ordnungsgemäß geparkt. Als sie am Dienstagmittag gegen 14:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Fahrerseite ihres Fahrzeuges fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang machen können werden gebeten sich bei der Polizeistation Usingen unter 06081 - 9208-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell