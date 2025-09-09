PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Staubsaugerautomat aufgebrochen +++ Gestohlener Roller aufgefunden +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Staubsaugerautomat aufgebrochen,

Usingen, Franz-Schubert-Straße, Samstag, 06.09.2025, 23:15 Uhr

(fp)Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Franz-Schubert-Straße in Usingen wurde am Samstagabend gegen 23:15 Uhr durch einen unbekannten Täter der Münzautomat des Staubsauger- und Luftdruckgerätes gewaltsam aufgebrochen und die Einnahmen entwendet. Der Tatzeitraum konnte anhand einer vorhandenen Videoaufzeichnung eingegrenzt werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

2. Gestohlener Roller aufgefunden,

Königstein, Seilerbahnweg, Montag, 08.09.2025, 21:30 Uhr

(fp)Am Montagabend konnte ein gestohlener Roller gegen 21:30 Uhr im Bereich des Seilerbahnweges in Königstein sichergestellt und seinem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Mehrere unbekannte Personen wurden zu diesem Zeitpunkt dabei beobachtet, wie sie im Begriff waren den Roller der Marke Honda wegzutragen. Beim Eintreffen der Polizei gelang ihnen die Flucht. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass der Roller bereits zwei Tage zuvor im Bereich der Rosenstraße in Kelkheim-Eppenhain entwendet worden war. Die Täter werden als zweimal männlich und einmal weiblich, mit dunkler Bekleidung und weißen Socken beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die zuständige Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell