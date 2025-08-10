Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Brand in Elektrotriebwagen - Gleisbetrieb im Hauptbahnhof Nürnberg eingeschränkt

Nürnberg (ots)

Nürnberg, 10. August 2025 - Am Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr geriet auf Gleis 14 des Nürnberger Hauptbahnhofs ein Elektrotriebwagen in Brand. Die Feuerwehr Nürnberg wurde alarmiert und konnte den Brand schnell löschen. Es entstanden Behinderungen für Bahnreisende.

Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus dem Triebkopf. Der Bahnsteig wurde sofort geräumt, der Zugverkehr im Bahnhofsbereich vorsorglich für die Löscharbeiten eingestellt. Der Brand beschränkte sich auf den Technikraum im Triebwagen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit Sonderlöschmittel rasch unter Kontrolle bringen. Die starke Rauchentwicklung führte zu einer kurzzeitigen Sperrung des gesamten Bahnhofs. Nach der Entwarnung wurde der Triebwagen auf ein nahegelegenes Rangiergleis geschleppt. Dort übernahm die Werkfeuerwehr der DB AG die weiteren Maßnahmen. Der Einsatz war nach rund 2,5 Stunden beendet. Zur Brandursache und Schadenhöhe kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit ca. 25 Einsatzkräften, das Notfallmanagement der DB AG sowie Polizei und Rettungsdienst. [MS/FW]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell