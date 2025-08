Feuerwehr Nürnberg: Starkregen über Nürnberg: Feuerwehr verzeichnet knapp 100 Einsätze innerhalb einer Stunde

Nürnberg (ots) - Eine beschädigte Hauptwasserleitung sorgte am frühen Dienstagmorgen (16. Juli 2025) in Nürnberg für einen größeren Feuerwehreinsatz. In der Maximilianstraße Ecke Fürther Straße wurden durch das austretende Wasser Teile der Fahrbahn unterspült und beschädigt. Die Straße musste in ...

mehr