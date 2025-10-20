Polizei Hamburg

POL-HH: 251020-1. Ergänzungsmeldung und erneuter Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.10.2025, 05:18 Uhr

Unfallort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee/Schmuggelstieg

Am frühen Freitagmorgen kam es kurz vor der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem 56 Jahre alten Radfahrer, bei der sich dieser lebensbedrohliche Verletzungen zuzog. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6139823, zu entnehmen.

Der Radfahrer erlag gestern in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen werden bei der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weiterhin dringend Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell