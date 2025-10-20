Polizei Hamburg

POL-HH: 251020-3. Tödlicher Arbeitsunfall in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.10.2025, 14:15 Uhr

Unfallort: Hamburg-Wandsbek, Iversstraße

Vergangenen Freitag erlitt ein 49-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in Hamburg-Wandsbek tödliche Verletzungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen führte der 49-Jährige Arbeiten in einer Baugrube durch. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte hierbei eine Steinmauer ein, wodurch der Mann teilweise verschüttet und lebensgefährlich verletzt wurde.

Umgehend alarmierte Rettungskräfte konnten mit Hilfe von Zeugen den eingeklemmten Mann bergen und leiteten unmittelbar Reanimationsmaßnahmen ein. Der Verletzte wurde unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert, in dem er kurz darauf seinen Verletzungen erlag.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen.

Das Fachkommissariat für spezielle Arbeitsunfälle (LKA 45) übernahm die Ermittlungen vor Ort. Diese dauern an.

Wen.

