POL-HH: 251020-4. Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Hamburg-Barmbek-Nord

Unfallzeit: 18.10.2025, 13:56 Uhr

Unfallort: Hamburg-Barmbek-Nord, Drosselstraße/Fuhlsbüttler Straße

Am Samstag kam es zu einer Kollision zwischen dem Sattelzug eines 49-Jährigen und einem 58 Jahre alten Radfahrer, bei der dieser schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen des Ermittlungsdienstes der Verkehrsdirektion Ost (VD 32) zufolge befuhr der 49-Jährige mit seinem Sattelzug die Drosselstraße in Richtung Hufnerstraße. Beim Rechtsabbiegen auf die Fuhlsbüttler Straße kollidierte er aus noch ungeklärter Ursache mit dem ebenfalls in Richtung Winterhude fahrenden Radfahrer.

Der 58-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht.

Ein Verkehrsunfall-Team (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Hierbei kam auch eine Drohne zum Einsatz.

Die Ermittlungen werden nun von der VD 32 geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

