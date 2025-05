Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide - Pedelec-Fahrer übersehen

Lippe (ots)

Ein 37-jähriger befuhr am Freitag, 16.05.2025, um 14:57 Uhr, mit seinem Pkw in Detmold die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Detmold und beabsichtigte in die Kurt-Schumacher-Straße nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegen über sah der 37-jährige dann einen 34-jährigen, der mit seinem Pedelec-Fahrrad den Radweg neben der Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Pivitsheide befuhr. Es kam zu der Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte und in das Klinikum Lippe Detmold verbracht wurde.

