POL-HH: 251023-1. Tag des Einbruchschutzes am 26. Oktober 2025

Zeit: 26.10.2025, 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ort: Hamburg-Neustadt, Caffamacherreihe 4, Polizeikommissariat 14 - Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Hamburg

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden. Die Polizei Hamburg nimmt den bundesweiten Tag des Einbruchschutzes am Sonntag, den 26. Oktober 2025, zum Anlass, Bürgerinnen und Bürger umfassend über wirksame Schutzmaßnahmen zu informieren.

Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für Ihre Sicherheit" findet am diesjährigen Tag des Einbruchschutzes am 26. Oktober 2025 von 10 bis 14 Uhr ein Tag der offenen Tür in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle statt. Bürgerinnen und Bürger erhalten hierbei umfassende Hinweise und praktische Tipps zum Einbruchschutz. Zudem sind Interessierte herzlich eingeladen, um 12:00 Uhr an einem halbstündigen Vortrag mit allgemeinen Informationen rund um das Tatphänomen Wohnungseinbruchdiebstahl teilzunehmen.

Die Polizei wird in den kommenden Wochen im gesamten Stadtgebiet an Infoständen - unter anderem auf Wochenmärkten - interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz beraten und informieren.

Einbrüche in Wohnungen und Häusern sind für die Betroffenen oft ein sehr belastendes Erlebnis. Neben materiellen und ideellen Verlusten durch den Diebstahl und den Sachschäden durch den Einbruch, wiegt die Verletzung der Privatsphäre und das damit verloren gegangene Sicherheitsgefühl häufig besonders schwer.

Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig mit dem Thema Einbruchschutz auseinanderzusetzen. Die Polizei Hamburg empfiehlt:

- Schließen Sie Ihre Haustür immer sorgfältig ab - auch bei kurzer Abwesenheit. Das Zuziehen der Tür allein reicht nicht aus! - Verschließen Sie alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie bitte daran: Gekippte Fenster sind kein Hindernis für Einbrecher. - Verstecken Sie Ihren Ersatzschlüssel niemals draußen. - Wechseln Sie den Schließzylinder, wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren - insbesondere, wenn der Schlüssel zusammen mit Hinweisen auf den Wohnort gestohlen (Ausweis etc.) wurde. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, etwa in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter. - Achten Sie auf auffällige Personen im Wohnumfeld und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110. - Unterlassen Sie gut gemeinte Hinweise an der Haus- oder Wohnungstür, wie z. B. Klebezettel mit der Aufschrift "Pakete für Müller bei Meier abgeben" oder "Bin gleich wieder da".

Beratung und Unterstützung durch die Polizei

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Landeskriminalamts (LKA) bietet am Standort des Polizeikommissariats 14 in der Caffamacherreihe 4 eine umfassende, produktneutrale und kostenfreie Beratung rund um das Thema Einbruchschutz. Sie ist erreichbar per E-Mail unter kriminalberatung@polizei.hamburg.de oder telefonisch unter 040/4286-70777. Seit dem vergangenen Jahr können sich Hamburgerinnen und Hamburger auch an die Stadtteilpolizistinnen und -polizisten ihres örtlichen Polizeikommissariats wenden. Diese geben Tipps zur einfachen mechanischen Absicherung von Fenstern und Türen und vermitteln bei weitergehenden Fragen den Kontakt zum LKA.

Ergänzende Informationen zu polizeilichen Empfehlungsstandards, geprüften und zertifizierten Produkten sowie Adressen von Fachbetrieben zur Nachrüstung finden Sie unter www.k-einbruch.de.

