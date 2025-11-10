Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht verletzter Rentner

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Ein 76-jähriger Mann lief am Sonntag gegen 13:00 Uhr auf der B88 zwischen den Kreuzungen mit der Rudolstädter Straße und Bachstraße. Dort wurde er in einem ca. 3 m tiefen Graben, liegend von Passanten aufgefunden. Er gab an, dass er von einem Honda Civic angefahren wurde. Der Mann wurde leicht verletzt. Zu dem Fahrzeug gibt es aktuell keine weiteren Hinweise. Sollten Sie etwas wahrgenommen haben, dann melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 0361 5743-56100 oder per E-Mail unter pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de. Für eine schnelle Zuordnung bitte das Aktenzeichen 0117436/2025 mit angeben.

