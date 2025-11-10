Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Taten innerhalb weniger Minuten

Jena (ots)

Ein 32-jähriger hat am Sonntagnachmittag im Jenaer Paradies für Aufsehen gesorgt. Gegen 14:45 Uhr pöbelte der Mann einen Angler an und bewarf diesen mit Ästen, er verfehlte aber sein Ziel. Der 28-Jährige fühlte sich gestört und vertrieb sein Gegenüber. Daraufhin begab sich der Mann in den Bereich eines Cafés, entriss einem 55-jährigen Gast mit erheblicher Gewalt dessen Mobiltelefon und flüchtete vom Ort. Der Mann folgte dem Räuber, sodass dieser seine Beute verlor. Hinzugerufene Beamte konnten den Täter stellen. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde noch bekannt, dass er auch einer 44-Jährigen zuvor das Handy gestohlen hatte, nachdem er sie ungefragt umarmte. Hier gab er das Gerät aber kurzerhand wieder zurück. Aufgrund seiner Taten, wurde dem Mann die vorläufige Festnahme erklärt. Über den weiteren Verfahrensweg entscheidet nun die Staatsanwaltschaft

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell