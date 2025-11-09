PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 08.11.2025

Jena (ots)

Betrunken auf E-Scooter

Gleich zwei E-Scooter Fahrer sind den routinemäßigen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Jena, in der Nacht von Samstag dem 08.11.25 zu Sonntagmorgen dem 09.11.25, unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen im öffentlichen Straßenverkehr von Polizeibeamten angetroffen worden. In einem Fall verwies ein Drogenvortest, im Bereich Jena Lobeda in der Binswanger Straße, auf den Konsum von Kokain vor Fahrtantritt beim Betroffenen. Neben der Fahruntüchtigkeit ergab die Kontrolle noch den Fund von synthetischen Drogen. Der Betroffene musste eine Blutentnahme über sich ergehen lasse. Entsprechende Ordnungswiedrigkeiten /- Strafverfahren wurden eröffnet. In einem weiteren Fall wurde der Fahrer eines E-Scooters unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis gegen 00:34 Uhr, im Bereich der Naumburger Straße 167 in Jena, von Polizeibeamte angetroffen und kontrolliert. Auch dieser musste sich auf Grund der vorliegenden Hinweise einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin bestand für den E-Scooter kein Versicherungschutz. Dieser war aber zwingend Notwendig und stellt somit einen weitern Verstoß gegen bestehende Vorschriften im öffentlichen Straßenverkehr dar. Entsprechende Verfahren (OWI/Straftat) wurden eröffnet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 11:05

    LPI-J: Unfall unter Alkohol und Drogen

    Eisenberg (ots) - Der Polizei Saale-Holzland wurde am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, ein Verkehrsunfall in Eisenberg gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie ein Fahrzeug beim Rangieren im Schortental mit einem parkenden Pkw zusammenstieß, der Verursacher sich den Schaden kurz anschaute und anschließend den Unfallort verließ. Bereits zu der Zeit vermutete der Mitteiler eine Alkoholisierung des ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 11:04

    LPI-J: Wasseruhren entwendet

    Rothenstein (ots) - Vom Grundstück eines Dienstleisters für Heizungstechnik wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ca. 200 Wasseruhren entwendet. Die ausrangierten Altzähler waren gesichert in einer Gitterbox auf dem Firmengrundstück gelagert, die durch Unbekannte aufgebrochen wurde. Ziel der Langfinger scheinen die Buntmetalle in den Altgeräten zu sein, deren Wert mit ca. 500 Euro angenommen werden kann. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 11:02

    LPI-J: Trickdiebstahl in Eisenberg

    Eisenberg (ots) - Am Samstagvormittag wurde ein 93-jähriger Mann aus Eisenberg Opfer von Trickdieben. Der Rentner hielt sich gegen 11 Uhr vor seinem Haus in der Biberacher Straße auf, als ein Pkw neben ihm anhielt und eine Frau ausstieg. Diese bat zunächst um einen Toilettengang im Haus des Geschädigten, welchen dieser ablehnte. Folgend verwickelte die Unbekannte den Mann in ein Gespräch, suchte Körperkontakt und berührte ihn mehrfach an seiner Hand. Schließlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren