Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 08.11.2025

Jena (ots)

Betrunken auf E-Scooter

Gleich zwei E-Scooter Fahrer sind den routinemäßigen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Jena, in der Nacht von Samstag dem 08.11.25 zu Sonntagmorgen dem 09.11.25, unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen im öffentlichen Straßenverkehr von Polizeibeamten angetroffen worden. In einem Fall verwies ein Drogenvortest, im Bereich Jena Lobeda in der Binswanger Straße, auf den Konsum von Kokain vor Fahrtantritt beim Betroffenen. Neben der Fahruntüchtigkeit ergab die Kontrolle noch den Fund von synthetischen Drogen. Der Betroffene musste eine Blutentnahme über sich ergehen lasse. Entsprechende Ordnungswiedrigkeiten /- Strafverfahren wurden eröffnet. In einem weiteren Fall wurde der Fahrer eines E-Scooters unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis gegen 00:34 Uhr, im Bereich der Naumburger Straße 167 in Jena, von Polizeibeamte angetroffen und kontrolliert. Auch dieser musste sich auf Grund der vorliegenden Hinweise einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin bestand für den E-Scooter kein Versicherungschutz. Dieser war aber zwingend Notwendig und stellt somit einen weitern Verstoß gegen bestehende Vorschriften im öffentlichen Straßenverkehr dar. Entsprechende Verfahren (OWI/Straftat) wurden eröffnet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell