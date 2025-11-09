PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickdiebstahl in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am Samstagvormittag wurde ein 93-jähriger Mann aus Eisenberg Opfer von Trickdieben. Der Rentner hielt sich gegen 11 Uhr vor seinem Haus in der Biberacher Straße auf, als ein Pkw neben ihm anhielt und eine Frau ausstieg. Diese bat zunächst um einen Toilettengang im Haus des Geschädigten, welchen dieser ablehnte. Folgend verwickelte die Unbekannte den Mann in ein Gespräch, suchte Körperkontakt und berührte ihn mehrfach an seiner Hand. Schließlich lenkte die Dame das Gespräch auf zwei Ringe, die sie dem Eisenberger in die Hand legte, ihm scheinbar schenkte und anschließend mit ihrem Fahrzeug davonfuhr. Schon kurze Zeit später bemerkte der Betrogene den Verlust seines Eherings, welchen die Diebin vermutlich unbemerkt abgezogen und entwendet hatte. Zudem waren die beiden geschenkten Ringe völlig wertlos und lediglich aus Kunststoff.

Die Täterin wird auf ca. 50 Jahre alt geschätzt, sprach deutsch mit osteuropäischen Akzent und war von normaler Gestalt. Bei dem Pkw handelte es sich um eine silberfarbene Limousine, die von einem Mann im scheinbar selben Alter gelenkt wurde. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter 0361574356210 sachdienliche Hinweise zum Geschehen und warnt nochmals eindringlich vor Begegnungen dieser Art.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

