LPI-J: Graffiti gesprüht
Weimar (ots)
Unbekannte Täter brachten in der Nacht zu Samstag an einer Fassade in der Rießnerstraße ein großflächiges Graffiti mittels schwarzer Sprühfarbe an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.
