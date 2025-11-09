LPI-J: Vandalismus an öffentlicher Toilette

Weimar (ots) - Am Freitag in der Mittagszeit befuhr ein 93-jähriger VW-Fahrer die Blankenhainer Straße in Bad Berka und wollte nach links auf die B85 einbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit der mittig der Fahrbahn befindlichen Verkehrsinsel und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er in den gegenüberliegenden Zaun und kam zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Verkehrszeichen und Zaun entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 300 Euro. Am Pkw entstand ...

mehr