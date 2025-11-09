LPI-J: Vandalismus an öffentlicher Toilette
Weimar (ots)
Am Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur öffentlichen Herrentoilette in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße. In den Räumlichkeiten wurde der Bewegungsmelder für die Beleuchtung beschädigt, in dem er heruntergerissen wurde. Weiterhin wurde die Tür einer verschlossenen Abstellkammer sowie die Tür zu einem Toilettenabteil aufgetreten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.
