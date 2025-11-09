LPI-J: Pkw aufgebrochen
Weimar (ots)
Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Samstag am Kirchplatz in Kranichfeld die Kofferraumtür eines geparkten VW Transporter auf und entwendeten Dokumente und Bekleidung im Wert von 200 Euro. Der Sachschaden beträgt 300 Euro.
