Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 08.11.2025

Jena (ots)

Mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Am Freitag dem 07.11.2025 gegen ca. 13:45 Uhr befand sich der 17-jährige Geschädigte am Eichplatz im Jenaer Zentrum. Auf Höhe der Zufahrt zum Eichplatz aus Richtung Leutragraben kommend. Hier wurde der junge Mann vom unbekannten Tatverdächtigen mit einem Pfefferspray attackiert. Der Geschädigte musste von einem hinzugezogenen Rettungswagen behandelt werden und erlitt Haut- und Augenreizungen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Gefährlicher Körperverletzung wurde eröffnet. Zum Sachverhalt sucht die Polizei Jena dringend nach Zeugen! Der Tatverdächtige Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca. 18-20 Jahre; schwarze Jacke; grüner Pullover; orangene Haare. Kann jemand Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Funkstreifenwagen beschädigt

Unbekannte Täter haben am Freitagabend dem 07.11.2025 in der Zeit von 20:05 Uhr bis 20:15 Uhr, in der Felix-Auerbach-Straße auf Höhe der Hausnummer 6 in Jena Lobeda-West, einen abgeparkten Funkstreifenwagen der Jenaer Polizei beschädigt. Als die eingesetzten Polizeibeamten nach einer Einsatzlage zu ihrem Streifenwagen zurück kamen konnte diese lediglich den beschädigten Streifenwagen feststellen. An diesem war der rechte Außenspiegel durch eine unbekannte Person abgeschlagen /- getreten worden. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

