PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden, Beute noch unbekannt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Blankenhain: Zwischen 22:30 und 23 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam und widerrechtlich Zugang zu einem Gelände und in der Folge in eine Lagerhalle in Blankenhain, Waldecker Straße. Durch das gewaltsame Öffnen mehrere Fenster und Rolltore entstand ein Sachschaden von gut 5.000,- Euro. Zur etwaigen Beute konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch keine Aussage getroffen werden. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:50

    LPI-J: Vorfahrt missachtet - Folgen fatal

    Weimar (ots) - Donnerstagvormittag fuhr 84-Jähriger mit seinem Hyundai kommend von der Damaschkestraße auf die Erfurter Straße und wollte nach links in Fahrtrichtung Erfurt abbiegen. Hierbei übersah dieser einen von rechts kommenden Skoda, welcher auf der Erfurter Straße ebenfalls in Richtung Erfurt fuhr. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Infolge dessen verlor die 33-jährige Fahrerin ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:50

    LPI-J: Alkoholisiert ertappt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Rodameuschel: Mit fast 0,7 Promille hinterm Steuer erwischt wurde Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, ein 35-Jähriger Fahrer eines Daimler-Benz. Die Weiterfahrt wurde durch die kontrollierenden Beamten untersagt und eine Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren