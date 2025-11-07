Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden, Beute noch unbekannt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Blankenhain: Zwischen 22:30 und 23 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam und widerrechtlich Zugang zu einem Gelände und in der Folge in eine Lagerhalle in Blankenhain, Waldecker Straße. Durch das gewaltsame Öffnen mehrere Fenster und Rolltore entstand ein Sachschaden von gut 5.000,- Euro. Zur etwaigen Beute konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch keine Aussage getroffen werden. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

