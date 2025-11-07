LPI-J: Alkoholisiert ertappt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Rodameuschel: Mit fast 0,7 Promille hinterm Steuer erwischt wurde Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, ein 35-Jähriger Fahrer eines Daimler-Benz. Die Weiterfahrt wurde durch die kontrollierenden Beamten untersagt und eine Anzeige gefertigt.
