LPI-J: Alkoholisiert ertappt

Jena (ots) - Den Diebstahl ihres neu erworbenen Gebrauchtwagens zeigte Donnerstagabend eine Frau in Jena an. Den Nissan parkte sie in der Werner-Seelenbinder-Straße an ihrer Wohnanschrift. Kurz vor 17 Uhr ging sie zu Fuß einkaufen. Als sie gegen 18:45 Uhr zurückkehrte, war der Nissan weg. In der Zwischenzeit hatte sich ein Unbekannter den Pkw widerrechtlich angeeignet und fuhr damit weg, kam jedoch nicht weit. An der Kreuzung zur Autobahnauffahrt Höhe der Stadtrodaer ...

