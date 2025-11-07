PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert ertappt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Rodameuschel: Mit fast 0,7 Promille hinterm Steuer erwischt wurde Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, ein 35-Jähriger Fahrer eines Daimler-Benz. Die Weiterfahrt wurde durch die kontrollierenden Beamten untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

    LPI-J: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hummelshain: Aus bisher noch ungeklärtem Grund stürzte am Donnerstagvormittag ein 62-jähriger Kradfahrer auf der Landstraße zwischen Hummelshain und Kahla. durch den Sturz zog sich der Zweiradlenker schwere Verletzungen zu. Auch seine Sozia wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

    LPI-J: Autodieb kommt nicht weit

    Jena (ots) - Den Diebstahl ihres neu erworbenen Gebrauchtwagens zeigte Donnerstagabend eine Frau in Jena an. Den Nissan parkte sie in der Werner-Seelenbinder-Straße an ihrer Wohnanschrift. Kurz vor 17 Uhr ging sie zu Fuß einkaufen. Als sie gegen 18:45 Uhr zurückkehrte, war der Nissan weg. In der Zwischenzeit hatte sich ein Unbekannter den Pkw widerrechtlich angeeignet und fuhr damit weg, kam jedoch nicht weit. An der Kreuzung zur Autobahnauffahrt Höhe der Stadtrodaer ...

