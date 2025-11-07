Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autodieb kommt nicht weit

Jena (ots)

Den Diebstahl ihres neu erworbenen Gebrauchtwagens zeigte Donnerstagabend eine Frau in Jena an. Den Nissan parkte sie in der Werner-Seelenbinder-Straße an ihrer Wohnanschrift. Kurz vor 17 Uhr ging sie zu Fuß einkaufen. Als sie gegen 18:45 Uhr zurückkehrte, war der Nissan weg. In der Zwischenzeit hatte sich ein Unbekannter den Pkw widerrechtlich angeeignet und fuhr damit weg, kam jedoch nicht weit. An der Kreuzung zur Autobahnauffahrt Höhe der Stadtrodaer Straße war der Nissan in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Unbekannte unterhielt sich kurz mit seinem Unfallgegner, fuhr zügig in die Ortslage Zöllnitz, stellte das zuvor entwendete Fahrzeug ab und entfernte sich pflichtwidrig und unerkannt. Die Frau wurde entsprechend informiert, der Pkw sichergestellt und die Ermittlungen eingeleitet.

