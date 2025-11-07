PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randale am Abend

Jena (ots)

Gegen 19:45 Uhr teilten Zeugen mit, dass mehrere Personen in einem Mehrfamilienhaus im Spitzweidenweg randalieren sollen. Nach Aussagen der Zeugen handelten zwischen drei und fünf Personen, augenscheinlich Jugendliche. Diese nahmen mehrere Feuerlöscher aus der Sicherung und warfen diese aus einem geöffneten Fenster, sodass die Feuerlöscher auf einem Technikhausdach landeten und einen lauten Knall verursachten. Auch wurden im Objekt sechs Treppenhauslampen auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Auch lösten die Unbekannten den Feueralarm im Objekt aus. Der Sachschaden wird auf mindestens 600,- Euro beziffert. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:50

    LPI-J: Jugendliches Diebestrio gestellt

    Jena (ots) - In den frühen Abendstunden wollten drei Jugendliche auf Diebestour gehen. Hierzu begaben sie sich in einen Supermarkt in der Goethestraße. Während einer der Drei "Schmiere" stand, verstauten die anderen Beiden Waren im niedrigen zweistelligen Bargeldbereich in ihre Taschen. Nachdem das Diebestrio, alle zwischen 15 und 17 Jahren) den Kassenbereich passierten, wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:50

    LPI-J: Fahrt durch Baustelle endet im Krankenhaus

    Jena (ots) - Eine Sperrscheibe (Verkehrszeichen 250 - Durchfahrt verboten) ignoriert und trotz dessen in ein Baustellengelände auf der Mühlenstraße gefahren ist am Donnerstagvormittag eine 50-Jährige auf ihrem E-Scooter. Allen Baumaschinen und -fahrzeugen zum Trotz wollte sie durch die Baustelle fahren. Jedoch kollidierte die Frau mit einem Baggerlöffel eines sich gerade drehenden Baggerarmes. Infolge dessen erlitt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren