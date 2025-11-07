Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randale am Abend

Jena (ots)

Gegen 19:45 Uhr teilten Zeugen mit, dass mehrere Personen in einem Mehrfamilienhaus im Spitzweidenweg randalieren sollen. Nach Aussagen der Zeugen handelten zwischen drei und fünf Personen, augenscheinlich Jugendliche. Diese nahmen mehrere Feuerlöscher aus der Sicherung und warfen diese aus einem geöffneten Fenster, sodass die Feuerlöscher auf einem Technikhausdach landeten und einen lauten Knall verursachten. Auch wurden im Objekt sechs Treppenhauslampen auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Auch lösten die Unbekannten den Feueralarm im Objekt aus. Der Sachschaden wird auf mindestens 600,- Euro beziffert. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

