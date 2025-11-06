LPI-J: Zigaretten geklaut
Apolda (ots)
Beim Zigarettenklau wurde gestern ein 39-jähriger Mann in einem Apoldaer Supermarkt erwischt. Mit Hilfe einer männlichen Begleitung hatte er sich 8 Zigarettenschachtel in die Jackentasche gesteckt. An der Kasse wollte er allerdings nur einige Lebensmittel bezahlen und nicht die Zigaretten. Die Ladendetektivin beobachtete dies und informierte die Polizei. Gegen den 39-Jährigen wurde eine entsprechende Anzeige erstattet und ein Hausverbot erteilt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell