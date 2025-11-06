PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigaretten geklaut

Apolda (ots)

Beim Zigarettenklau wurde gestern ein 39-jähriger Mann in einem Apoldaer Supermarkt erwischt. Mit Hilfe einer männlichen Begleitung hatte er sich 8 Zigarettenschachtel in die Jackentasche gesteckt. An der Kasse wollte er allerdings nur einige Lebensmittel bezahlen und nicht die Zigaretten. Die Ladendetektivin beobachtete dies und informierte die Polizei. Gegen den 39-Jährigen wurde eine entsprechende Anzeige erstattet und ein Hausverbot erteilt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Kein Beispiel für Weimar

    Weimar (ots) - Eine Schülergruppe besuchte am Mittwoch die Stadt Weimar. Als sie sich auf dem Heimweg zum Bahnhof befanden, traten auf Gruppe von ca. 50 Personen ein 40-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau an die Gruppe heran. Die beiden Personen beschimpften und beleidigten die Schüler. Dabei sind auch rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen gefallen. Die beiden Täter wurde durch hinzugerufene Polizeibeamte aufgegriffen und identifiziert. Es wurde ein ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Großer Sachschaden nach Strohballenbrand

    Weimar (ots) - Legefeld: In der Nähe der Vollersrodaer Straße sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ca. 150 Strohballen abgebrannt. Feuerkräfte ließen die Strohballen kontrolliert abbrennen. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen bzgl. der Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Motorrad abgebrannt

    Weimar (ots) - Am Donnerstag gegen 01:00 Uhr haben unbekannte Täter das Motorrad eines 60-jährigen in der Hermann-Abendroth-Straße an sich genommen. Der oder die Täter schoben das Krad ca. 100 m weiter und steckten dann die Maschine in Brand. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten das Fahrzeug schnell löschen. Trotz dessen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren