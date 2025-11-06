LPI-J: Großer Sachschaden nach Strohballenbrand
Weimar (ots)
Legefeld: In der Nähe der Vollersrodaer Straße sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ca. 150 Strohballen abgebrannt. Feuerkräfte ließen die Strohballen kontrolliert abbrennen. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen bzgl. der Brandursache aufgenommen.
