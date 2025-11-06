Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Dieb

Jena (ots)

Kahla: Eine 87-jährige wurde Opfer eines dreisten Diebes. Dieser besuchte die Frau am Mittwochmorgen in der Moskauer Straße und gab sich als Mitarbeiter des örtlichen Pflegedienstes aus. Er betrat die Wohnung und stahl eine Geldkassette mit einem niedrigen vierstelligen Betrag. Der Sachverhalt fiel erst auf, als ca. 1 Stunde später der richtige Pflegedienst kam. Seien sie stets misstrauisch, wenn neue Mitarbeiter in ihre Wohnung möchten, lassen sie sich legitimierten und fragen sie bei Bedarf, dass jeweilige Unternehmen nach, ob derjenige auch tatsächlich dort arbeitet.

