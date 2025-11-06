Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkohol am Steuer

Jena (ots)

Crossen an der Elster: Ein 21-jähriger nahm es mit den Verkehrsregeln am Mittwochabend nicht ganz so genau. Der Mann fuhr mit seinem VW über die Landstraße, dabei fiel er durch eine unsichere Fahrweise auf. Hinzugerufene Polizeibeamte stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass nicht nur das Fahrzeug nicht zugelassen war, sondern der Fahrer auch keine Fahrerlaubnis besaß. Obendrein war der Fahrer betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

