Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Restaurant

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht in ein Restaurant im Bereich Lobeda einzubrechen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, betraten jedoch nicht das Gebäude. Glück im Unglück, es wurde nichts gestohlen. Dennoch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro an dem Fenster. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

