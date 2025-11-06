LPI-J: Versuchter Einbruch in Restaurant
Jena (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht in ein Restaurant im Bereich Lobeda einzubrechen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, betraten jedoch nicht das Gebäude. Glück im Unglück, es wurde nichts gestohlen. Dennoch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro an dem Fenster. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
