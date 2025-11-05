LPI-J: Frau nach Körperverletzung leicht verletzt
Weimar (ots)
Eine 36-jährige fuhr mit ihrem E-Scooter entlang der Nordstraße in Weimar. Ein unbekannter Mann kam auf sie zu und schlug aus bisher ungeklärter Ursache unvermittelt der Frau ins Gesicht. Der Mann entfernte sich in der Folge. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Frau verletzte sich leicht an Mund und Nase und wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell