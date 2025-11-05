LPI-J: Frau rettet ältere Dame
Weimar (ots)
Am Dienstag gegen 06:30 Uhr hat eine 44-jährige Frau, eine ältere Dame in einem Gebüsch in der Ernst-Busse-Straße gefunden. Die Dame reagierte auf einen Kontaktversuch nicht. Sie alarmierte einen Rettungswagen, der die 85-jährige behandelte. Diese war stark unterkühlt. Nach ersten Recherchen verließ die Dame ein nahegelegenes Pflegeheim gegen 03:30 Uhr und hat sich dann verlaufen. Durch das schnelle handeln der Zeugin wurde womöglich ihr Leben gerettet.
