Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzungsdelikt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Northeim (ots)

Northeim, Sultmer Berg, Samstag, 30.08.2025, 09:50 Uhr

NORTHEIM (fm)

Am Samstag kam es im Bereich Sultmer Berg in Northeim zu einer Körperverletzung. Im Rahmen von Streitigkeiten schlug ein 61-jähriger Northeimer eine 57-jährige Mitbewohnerin mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde das Opfer durch die Tat nicht verletzt. Bei der polizeilichen Aufnahme zeigte sich der Mann verbal aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeivollzugsbeamten. Zudem konnten psychische Auffälligkeiten bei dem Mann wahrgenommen werden. In der weiteren Folge wurden Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) gegen den Mann geprüft. Er zeigte sich weiterhin völlig uneinsichtig und leistete im Rahmen der Folgemaßnahmen Widerstand, indem er sich aktiv gegen die Maßnahmen sperrte. Er musste durch die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde auf Anordnung einer Bereitschaftsrichterin dem Mann eine Blutprobe durch eine Ärztin entnommen. Im Anschluss erfolgte auf Anordnung einer Richterin ebenfalls eine Einweisung in eine psychiatrische Fachanstalt. Gegen den Mann aus Northeim wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell